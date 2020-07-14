طاردة للرذاذ ولا تُسبب حساسية.. التموين تكشف مواصفات كمامة البطاقات

أوضح أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، أن الوزارة قامت بوضع خطة لتوزيع الكمامات التي ستطرح على البطاقات التموينية، جغرافيا على مستوى الجمهورية كافة، حيث تم بدء توزيعها لمخازن الجملة ومنافذ مشروع جمعيتي منذ السبت الماضي، وتم توزيع 393 ألفًا و800 كمامة حتى الآن، بواقع كمامتين للبطاقة مبدئيا.

وأضاف "الزايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن التوزيع مستمر وفقًا لجدول زمني، كما أن الكمامة جيدة جدا بمواصفات خاصة، وأفضل من الكمامات المطروحة في السوق ويمكن استخدامها حتى 50 غسلة، وتم التعاقد على تنفيذ 40 مليون كمامة.

وأشار عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إلى أن الكمامة ملحق بها ملصق مدون عليه مجموعة من الإرشادات حول كيفية الاستخدام، ناصحًا بغسلها منفردة على درجة حرارة 60 درجة مئوية، ومن ثم تعريضها لحرارة الشمس حتى تجف، فالكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس وطاردة للسوائل والرذاذ ولا تسبب حساسية للبشرة.