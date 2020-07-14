انتشال جثتي غريقين من مياه النيل في أسيوط

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثتي غريقين أحدهما من مياه النيل بالوليدية والآخر من ترعة الملاح بحي غرب في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارين من عمليات النجدة الأول بورود بلاغ من الأهالي بغرق شخص، وذلك عند مسجد الشخوة بالوليدية دائرة قسم شرطة ثان أسيوط، والثاني بوجود جثة غريق طافية على مياه ترعة الملاح دائرة قسم شرطة أول أسيوط.

وعلى الفور انتقلت فريق من مباحث قسمي أول وثان أسيوط والإنقاذ النهري والإسعاف، وجرى انتشال الجثتين بمعرفة فرق الإنقاذ.

وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى "عبدالله محمد المختار عبدالله"، 16 سنة، طالب بالأزهر ومقيم بشارع الشريفة بالوليدية والجثة الثانية لشخص يدعى "أحمد حسين علي حسين" من منطقة السادات.

جرى إرسال الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.