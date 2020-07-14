الأرصاد: شبورة كثيفة اليوم.. والمناطق الساحلية أكثر اعتدالا

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس أمس شهد أجواء ممتعة في الصباح الباكر، وشهدت حالة الطقس نشاطا خفيفا للرياح قلل الإحساس بإرتفاع نسب الرطوبة، إضافة لكميات السحب التي حجبت أشعة الشمس فترة من الصباح الباكر، وهو ما حدث اليوم.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّه بمجرد سطوع أشعة الشمس في التاسعة صباحا، تبدأ الشبورة في التلاشي وتتحسن الرؤية وتبدأ أشعة الشمس في تسخين الأرض بشكل سريع، فضلا عن استمرار الرطوبة النسبية التي تعمل على مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار شاهين إلى أنّ الشبورة اليوم أكثر كثافة من أمس، ويتوقف ذلك على عامل الرطوبة وهدوء وسرعة الرياح، وأمس كانت هناك سرعة في الرياح والطبقة القريبة على سطح الأرض كانت الشبورة أقل بها من اليوم، نتيجة النشاط المحدود من الرياح، لذلك عامل الشبورة كان أكثر تأثير من أمس.

واستكمل شاهين أنّ أجواء الطقس هذه الفترة طبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، ودرجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها بين 34 لـ36 درجة على مدار الأسبوع، خاصة على القاهرة والوجه البحري، بينما تشهد المناطق الساحلية انخفاضا في درجات الحرارة بين 29 و30 درجة، مؤكدا أنّ المناطق الساحلية هي أكثر جمالا واعتدالا في درجات الحرارة من المناطق الداخلية.