الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وارتفاع درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع انتشار شبورة مائية صباحا، حاصة على السواحل الشمالية، مع طقس معتدل والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، فيما يكون في جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

كما توقع خبراء الأرصاد، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة، فالعظمى هي 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24، ومطروح العظمى 28 والصغرى 22، وسوهاج العظمى 39 والصغرى 26، وقنا العظمى 40 والصغرى 27، والأقصر العظمى 40 والصغرى 28 وأسوان العظمى 41 والصغرى 29.