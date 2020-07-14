سعادة في السكة الحديد بعد صرف مكافآت ومنح بقيمة 1250 جنيها

حالة من السعادة انتابت العاملين بالسكة الحديد، وذلك بعد صرف قيمة مكافآت ومنح تصل لـ 1250 جنيها، بواقع 750 جنيها مكافأة للعاملين، و500 منحة للعمالة المؤقتة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن سعادته بقرار وزير النقل الفريق كامل الوزير وموافقته على إثابة العاملين بهيئة السكة الحديد والشركات التابعة للهيئة تقديرا لدورهم في مواقع العمل وقيامهم بمزيد من الجهد للعمل على راحة الركاب.

وقال فكري، في تصريحات، إن النقابة العامة تقدر ما تقوم به هيئة السكة الحديد برئاسة المهندس أشرف رسلان، وحرصه على الدعم المادي والنفسي للعاملين وخاصة في المناسبات، مشيرا إلى موافقة وزير النقل على المذكرة المقدمة من رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد بإثابة العاملين بمناسبة عيد الأضحى وصرف مكافأة تشجيعية قيمتها 750 جنيها تقديرا لدورهم.

وأضاف، أن الفريق كامل الوزير وافق على صرف 500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة المؤقتة، وتقدم رئيس النقابة العامة بالتهنئة لكل العاملين بالسكة الحديد ومترو الانفاق بمناسبة عيد الأضحى، وحثهم على بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمنظومة النقل.