الخميس.. "التنمية الثقافية" يفتتح ليالي الموسم الصيفي بثنائي العود

يفتتح قطاع صندوق التنمية الثقافية أولى حفلات الموسم الصيفي في الثامنة مساء الخميس 16 يوليو بحفل ثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبدالحميد" بحديقة قصر المانسترلي بالمنيل، وذلك بعد اتخاذ كل إجراءات الوقائية والسلامة لكل الحضور.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات التراثية لكبار الملحنين مثل محمد عبدالوهاب (موسيقى وطني حبيبي، وسهرت منه الليالي)، سيد مكاوي (يامسهرني)، فيروز (البنت الشلبية) بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات دينا "لونجا دينا – سماعي نهاوند" ومؤلفات غسان "أه – رفيقة الحلم"، ويختتما الحفل بتقديم العزف الثنائي على عود واحد بمقطوعة "لونجا رياض" للموسيقار رياض السنباطي ومجموعة تنويعات لأشهر ألحان الموسيقار فريد الأطرش.

واشتهر الثنائي بالعزف بتقنية "أصبع ووتر"، وهي طريقة العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، جدير بالذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبدالحميد يعدان أول ثنائي عربي لآلة العود، درسا العود في طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها: مهرجان العود بتطوان (المغرب)، مهرجان العود الدولي برعاية دار الأوبرا المصرية، كما شاركا في العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.