"مصر للطيران" تعلن عن تشغيل رحلة يومية إلى الخرطوم وإسطنبول

في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، أعلنت الشركة عن استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من الخرطوم وإسطنبول ونيروبي وأنجمينا.

وتبدأ الشركة رحلاتها إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، وإلى إسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

وإلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.

والجدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر، وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الالكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.