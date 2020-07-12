مصر للطيران: تحليل PCR وعدم الإصابة بكورونا شرط أساسي للسفر للإمارات

أهابت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين إلى مدينة دبي اعتبارًا من اليوم 12 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل السفر من القاهرة إلى مدينة دبي حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مطارات دبي لتقليل انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر .

وناشدت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران عملائها ضرورة الاتصال بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر لمعرفة المعامل المعتمدة لإصدار شهادة الـ PCR.

كما ناشت عملائها، التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.