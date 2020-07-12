"مصر للطيران": تخفيضات تصل إلى 20% للعاملين بالقطاع الطبي

أعلنت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، منح تخفيضات على تذاكر الطيران الدولية والداخلية، للطواقم العاملة بالقطاع الطبي تقديرا لجهودهم المبذولة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقررت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" منح تخفيض قدره 20% للأطباء وهيئة التمريض على تذاكر السفر الدولي، وتخفيض 10% على تذاكر السفر الداخلي على أن يتم منح التخفيض للأطباء حاملي كارنيه عضوية نقابة الأطباء ولأعضاء هيئة التمريض حاملي كارنيه نقابة التمريض.

وأشارت الشركة، أن نسبة التخفيض على الرحلات الجوية، المتاحة لجيش مصر الأبيض، سيتم منحهم إياها من خلال مكاتب الشركة على مستوى الجمهورية ومن خلال مركز الاتصال الخاص بالشركة 1717.