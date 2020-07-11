"مصر للطيران" تسير رحلات لـ20 وجهة لتقل 3500 مسافرا من جنسيات مختلفة

واصلت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" الناقل الوطني المصري، اليوم السبت، رحلاتها إلى 20 وجهة دولية أقلت على متنها نحو 3500 مسافر من جنسيات مختلفة، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات السفر بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مغادرة 20 رحلة دولية لشركة مصر للطيران في طريقها إلى "نيويورك، امستردام، باريس، بروكسل، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، فيينا، دبي، أبو ظبي، الشارقة، برلين، اديس أبابا".

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.