الأورمان تستهدف توزيع 75 ألف كيلو لحوم أضاحي بأسوان

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن استكمال الجمعية نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع محافظة أسوان، بتوزيع 75 ألف كيلو لحوم أضاحي و(30) عجل بلدي ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

وأكد "شعبان" أن الجمعية تستهدف ومن خلال مشروع "صك الأضحية"، الوصول إلى لى الأسر الأكثر احتياجًا في أسوان ونجوعها ومدنها، ولاسيما القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحي بالتأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وإسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم.

وأشار إلى أن الذبح سوف يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بأسوان وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد في القرى الأكثر احتياجًا في أسوان من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.