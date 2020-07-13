التنمية المحلية: رفع كفاءة المنازل في 11 قرية بأسوان ضمن "حياة كريمة"

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن محافظة أسوان من أصل 11 محافظة يتم فيها برنامج "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن مجموعة وزارة الدولة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية، التضامن، الإسكان، التعليم، والهيئة القومية للشرب والصرف الصحي، ووزارة الصحة، وغيرها مثل شركات التمويل تقوم بتنفيذ هذا البرنامج.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن أسوان بها 7 مشروعات فضلًا عن 12 مشروعًا لرفع كفاءة الإنارة العامة، ومشروعي لرفع كفاءة الطرق المحلية، ومشروعات رفع كفاءة المنازل في 11 قرية من قرى المحافظة.

وأردف أن الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية مع الوحدات الفرعية، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تمت تنفيذها في محافظات أسوان، كانت بالتخطيط التشاركي بين الوحدة المركزية والمجتمع الموجود على أرض أسوان، ومنظمات المجتمع المدني وقيادات المحافظة، لتلبية احتياجات المواطن.