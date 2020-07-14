تأخر 13 ملاحظا عن الحضور بلجنة في المنيا.. والمحافظ: "غياب"

تأخر 13 ملاحظا عن الحضور في لجان الثانوية العامة في المنيا، ما دفع المحافظ إلى إصدار قرار باعتبارهم غياب.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة المنيا، للاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، واستمرار اعمال النظافة والتطهير، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تسليم كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومدى توافر الخدمة الطبية داخل اللجان.

شملت الجولة لجان مدرستي اللمطي الابتدائية، ومدرسة الإنجيلية الإعدادية بنات، حيث لاحظ المحافظ تغيب 13 ملاحظا بمدرسة الإنجيلية الإعدادية بنات عن المواعيد المقررة للجان.

ورافق المحافظ، خلال جولته محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.

وجه المحافظ، بتذليل جميع العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معرباً عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.