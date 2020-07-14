إزالة 105 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلنت، اليوم، الوحدات المحلية بالمنيا، إزالة 105 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 44 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 6968 مترًا مربعًا، و61 حالة تعد بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 5804 أفدنة و11 قيراطًا.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة، أزالت حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 135 مترًا مربعًا بقرية أبا البلد، و7 حالات تعد بالبناء علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 410 متر مربع بقرية شم البحرية.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، من إزالة 27 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة بمساحة 6422 مترًا مربعًا بقرية بني صامت، و48 حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 4278 فدانًا و11 قيراطًا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة إزالة استرداد لـ150 فدان تعد بالزراعة لـ 5 حالات علي أراضي أملاك دولة بقرية الشيخ حسن.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 18 حالة بالبناء علي أرض زراعية خاصة بمساحة 2260 مترًا مربعًا بقرى المركز، وحالة تعد بالبناء علي أرض أملاك دولة بمساحة 19 مترًا مربعًا بقرية منقطين، و7 حالات تعد بالزراعة علي أراضي أملاك دولة بمساحة 1226 فدان بقرية العزيمة.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء بمساحة 150 مترًا مربعًا بقرية نزلة حسين، و4 حالات تعد بالبناء علي أراضي زراعية خاصة بمساحة 481 مترًا مربعًا، بقريتي طوخ الخيل وبني محمد سلطان، وحالة تعد بالبناء علي أراضي أملاك دولة بمساحة 20 مترًا مربعًا.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص حملة إزالة واسترداد، حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء علي أراض أملاك دولة بمساحة 12 مترًا مربعًا، واسترداد 150 فدانًا بقرية بني حسن.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حالة تعد بالبناء المخالف لقانون بمساحة 80 مترًا مربعًا بقرية بني حرام، و6 حالات تعد بالبناء علي أراضي أملاك دولة بمساحة 85 مترًا مربعًا بقرية تل بني عمران.