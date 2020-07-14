1490 مسافرا يغادرون القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

غادر مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 20 رحلة دولية في طريقها إلى عدة عواصم مختلفة تقل على متنها 1490 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الرحلات غادرت إلى كل من "نيودلهي، فرانكفورت، لندن، باريس، فيينا، ميلانو، روما، لارناكا، الكويت، مسقط، جدة، أسطنبول، واليمن".

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقامت بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.