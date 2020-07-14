مطار القاهرة يستقبل ويودع 12923 مسافرا اليوم

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّه المتوقع أن يسير مطار القاهرة الدولي اليوم، 114 رحلة دولية وداخلية، إلى عدة وجهات مختلفة حول العالم، تقل على متنها 12923 مسافرا.

وكشفت المصادر عن أنّ تشغيل اليوم يتضمن 55 رحلة سفر تقل على متنها 4069 مسافرا، في حين يستقبل المطار 59 رحلة وصول على متنها 8724 مسافرا من جنسيات مختلفة إلى عدة وجهات، أمريكية، وأوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية.

وتتخذ سلطات المطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فضلا عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولي لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.