مطار القاهرة يستقبل 11 رحلة تقل على متنها 2023 مسافرا صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، 11 رحلة دولية قادمة من عدة عواصم غربية وعربية وإفريقية، تقل على متنها 2023 مسافرا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار استقبل صباح اليوم 11 رحلة دولية منهم رحلة مصر للطيران القادمةً من تورنتو بكندا ورحلة مصر للطيران القادمة من مسقط، كذلك رحلة شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت بالإضافة إلى عدة رحلات قادمة من الشارقة واليمن ودبي وجدة وأبوظبي والبصرة والقسيم وخصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.