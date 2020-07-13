المسماري: لدينا أرشيف كبير من الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن مؤتمر اليوم، سيكون بعيدًا عن الأخبار العسكرية، فكل ما يخص الشأن العسكري، يُعد بند سري للغاية، ويجب أن نتجنب الحديث فيه أو الخوض فيه، لكن مؤتمر اليوم، جاء لتوضيح الدور التاريخي المشرف للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، في الحرب على الإرهاب ودحر الجريمة.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتحقيق الاستقرار والسلام على كافة الأراضي الليبية، موضحًا أن القوات المسلحة الليبية أصبحت في تعداد وجاهزية كبيرة جدا، وقوة عسكرية ضاربة انطلقت بعدد قليل من العسكريين ولكن بإرادة وعزيمة وطنية من أجل القضاء على الإرهاب ودحر التكفيريين ومنع الجريمة وإنهاء الفوضى الأمنية.

وتابع: "لدينا أرشيف هائل جدًا لجرائم ضد الإنسانية وضد المفاهيم ومبادئ الانسانية ارتكبت في ليبيا ولقد وثقنا كل حالات الخطف والاغتيالات والابتزازات".