ضبط 4 أطنان دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بديرب نجم

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين بالزقازيق، شنت حملات تفتيشية على مجازر الدواجن بمركز ديرب نجم أسفرت عن ضبط ٤ أطنان دواجن مجمدة متغيرة الخواص الطبيعية بأحد المجازر، وتم سحب عينات منها لتحديد صلاحيتها وتحرير محضر مخالفة بمعرفة الطب البيطري لاتخاذ اللازم قانونا.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة والدواجن وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.