اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 990 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل علي متنها 3599 راكبا إلي مطارات 6 دول : مصر ، والإمارات ، والهند ، وأفغانستان ، وبنغلاديش، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 6 رحلات تقل 990 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، أسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 990 عاملا.

وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران المصرية، رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 150 عاملا ، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 200 عامل ، والرحلة الثالثة علي فلاي ايجبت رقم 5089 قيام من مطار الكويت 15:00 وتصل مطار أسيوط وعلي متنها 185 عاملا .

أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 ، وصل لمطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي العربية – مصر رقم 210 قيام من الكويت 19:35 وصول مطار سوهاج، وعلي متنها 165 عاملا ، والسادسة علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.