الأوبرا: مسارحنا جاهزة لاستقبال الجماهير بعد إجراء برامج الصيانة

قال الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والبالية بالأوبرا، إننا مستعدين طوال الوقت للعمل مرة أخرى في دار الأوبرا والتجهيز للحفلات بعد الغلق بسبب تداعيات فيروس كورونا، مؤكدا أننا جاهزين بكل المسارح حتى المغلقة.

وأضاف داغر، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن فترة الغلق كانت مهمة بالنسبة لدار الأوبرا وتم عمل صيانة للمكان بشكل كبير، ولكل المسارح وعلى أتم الاستعداد بالبرامج وكل شيء عند الفتح، ونأمل زيادة الأعداد على الأقل بنسبة 50% بدلا من النسبة المحددة 25%.

وتابع أنه تم عمل عدد من الحفلات المتنوعة من خلال الفرق التي تقدم الحفلات ونراعي في كل حفلة الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطهير المكان بصفة دورية لضمان سلامة الجمهور.