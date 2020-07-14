بديلا للبوابات.. طلاب بـ"هندسة أسيوط" يصممون جهازا لتعقيم الأيدي

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نجاح فريق من أبناء الجامعة في تصميم جهاز تعقيم للأيدي، كبديل لبوابات التعقيم الضخمة وتكلفتها المرتفعة.

ويضم الفريق الطلابي كلًا من على محمد على إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة ميكانيكا قوى بكلية الهندسة، والمهندسيّن محمد عبد الفتاح، وعمرو عادل بالمعهد التكنولوجي المتكامل بأسيوط.

وأوضح "غريب" أن ذلك الجهاز يعمل على تعقيم أهم جزء فى جسم الإنسان وهو اليدين، باعتبارها أكثر جزء ناقل لعدوى مختلف الفيروسات والميكروبات الضارة، وذلك من خلال جهاز استشعار بالجهاز يعمل فور اقتراب اليدين منه، فيبدأ فى تشغيل رشاش ضبابي من الكحول الإيثيلى بتركيز 70%، أو المادة المستخدمة فى التعقيم حسب استخدام المكان.

وأوضح الطالب على محمد على إبراهيم، أن الجهاز من الداخل يحتوي على بعض المعدات الإلكترونية ومضخة، موضحًا أن المادة المصنوع منها الجهاز مقاومة للسوائل عمومًا، بحيث لا يكون الجهاز مصدرًا للعدوى مستقبلًا .

وأشار إلى أن الجهاز يسع لـ5 لترات كحول تكفي ألف شخص، لأنه مصمم على ضخ كمية قليلة حتى لا يكون هناك هدر في الكحول.