رئيس المعاهد الثانوية: أقسم بالله صفحات الغش بتنصب عليكم ومفيش تسريبات

تدوال عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية صورا لامتحان مادة التفاضل والتكامل التي يؤديها طلاب القسم العلمي قبل فتح باب اللجان بأكثر من ساعة، وتناقل الطلاب صورا لعدد من مجموعات الغش على فيس بوك وتيلجرام تطالب الطلاب في تمام الساعة السابعة والأربعون دقيقة، بمقابل مادي للحصول على الامتحان، ناشرين صورا لسؤال يدعي القائمون على الجروبات أنه من الامتحان.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لـ "الوطن": "أحذر أبناءنا الطلاب من مثل هذا الخداع الذي يتعرضون له مع لجنة امتحانية، وأؤكد لهم، أقسم بالله دا نصب وتلاعب، بياخد منك الفلوس ويبعت أسئلة من امتحانات سابقة، وأول ما اللجنة تخلص بيبدل ما تم إرساله بسؤال من الامتحان، ويقولك أنا بعت أسئلة صحيحة".

وناشد رئيس قطاع المعاهد طلاب الأزهر عدم إهدار الوقت في تصفح مواقع وصفحات الغش التي تسعى لتضليلهم وإيهامهم بأمور لا يمكن تحقيقها، مؤكدا على أن من ينشغل بهذه الأمور لن يحصل على الدرجات النهائية، ولن يستطع تحقيق النجاح المطوب.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتساب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.