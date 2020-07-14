نائب يسأل الحكومة عن مصير بوابات التعقيم: تسبب مشاكل صحية

وجه المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، سؤالاً عاجلاً لـ "الحكومة" عن مصير بوابات التعقيم الالكترونية التي تعمل بالمطهرات الكيميائية والأشعة فوق البنفسجية، وكلفت الدولة ملايين الجنيهات من أجل حماية المواطنين والحفاظ عليهم من فيروس كورونا، وذلك في ضوء ما تناولته المواقع الصحفية من خطورتها وأنها لا تحمي من كورونا، وتسبب مشاكل للجلد والعين.

وقال والي إن هذه البوابات تم وضعها في وقت سابق على مداخل جميع المصالح الحكومة والمطارات والأماكن العامة والمجمعات التجارية والمطارات والشركات الحكومية والخاصة وغيرها لعبور الموظفين والمواطنين من تحتها لرشهم بالمطهرات وذلك بعد تحذير وزارة الصحة "إدارة العدوى" من خطورتها؛ مؤكدا على أنه لا جدوى منها، وأنها تسبب مشاكل صحية بسبب المواد الكيمائية المستخدمة فيها كحساسية الجدل والعين ولا داع لرش الأشخاص بالمطهرات أو حتى الملابس للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف والي أن الهيئة العامة للغذاء والدواء نقلت عن "منظمة الصحة العالمية" أن استخدام البوابات كممرات للتطهير بدفع الهواء والأشعة فوق البنفسجية إلى زيادة انتشار الفيروس غير المقصود إلى باقي أجزاء الجسم الحساسة للعدوى مثل العين والأنف والفم.