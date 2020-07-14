سؤال برلماني بشأن مصير درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بسؤال برلماني بشأن مصير درجات الحافز الرياضي الذي يتم منحه لطلاب الثانوية العامة من المتفوقين رياضيًا ويتم إضافته على المجموع الكلي.

وأكدت خضر في سؤالها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والتعليم العالي والرياضة أن هناك قرار من المجلس الأعلى للجامعات بتعديل قواعد منح درجات الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة، بحيث يتم قصرها على البطولات الدولية والأفريقية والعربية، بحد أقصى 24 درجة وبشرط ألا يتجاوز مجموع الطالب 100%، كما تضمن القرار إلغاء الدرجات الخاصة بالبطولات المحلية.

وطالبت "خضر"، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1994 والمتعلق بحوافز التفوق الرياضي لطلاب الثانوية العامة، بما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكل البطولات الدولية والمحلية دون تمييز، لاسيما أن البطولات المحلية هي البوابة إلى البطولات الدولية.

وأكدت "خضر"، على أن هناك "الآلاف من طلاب الثانوية العامة، يجدون في الرياضة متنفسًا لهم، وكانت درجات التفوق الرياضي حافزًا لهم لممارستها، بعيدًا عن ضغوط المذاكرة، فيقطعون ساعات في التدريب في لعبة رياضية، والمنافسة في البطولات المحلية، وجمع درجات تعوضهم على ما ضاع من وقت ومجهود في الدراسة".