"البيئة" تكشف تفاصيل فوز مصر بجائزة عالمية للحفاظ على الطيور المهاجرة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع الطيور المهاجرة هو أحد مشروعات وزارة البيئة وحصل على جائزة عالمية خاصة بمنظمة الطاقة العالمية، وذلك للحفاظ على الطيور المهاجرة، شارحة أن مصر يمر عليها في المواسم المختلفة الربيع والخريف والصيف والشتاء أكثر من 5 ملايين طير، وهم مهمين للغاية للحفاظ على التوازن البيئة في العالم والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضافت فؤاد في تصريحات لشاشة "mbc مصر" أن الأهم من ذلك هو دور مصر الذي قامت بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لإغلاق جزئي لمحطات الرياح أثناء موسم مرور الطيور وتم العمل مع المجتمعات المحلية للحفاظ على هذه الطيور في حال إصابة أحدها أثناء المسار ويتم علاجه، "الحاجات دي مهمة جدا لأنها بتحافظ على التوازن البيئي ومصر اشتركت في ده مع 180 دولة، وكان يوجد 2800 مشروع ومع ذلك استطاعت مصر أن تربح، وهو مايعني أن مصر قادرة على عمل تنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على الكائنات الموجودة في الكون من أجل الحفاظ على الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية على كوكب الأرض.

وتابعت فؤاد أن وزارة البيئة أعدت أماكن لمشاهدة الطيور المهاجرة لأنه يوجد بالعالم كله توجد سياحة تسمى بسياحة مشاهدة الطيور، ومصر ليست أقل من أي دولة أخرى حتى تتخلف عن فتح هذا المجال، كاشفة أنه يوجد مركز لمشاهدة الطيور المهاجرة بجبل الزيت ومكان آخر بجنوب سيناء في شرم الشيخ، وفي موسم هجرة الطيور يتم مشاهدة الطيور بالميكرسكوب بعد الفجر ووقت المغرب.