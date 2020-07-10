وزيرة البيئة: ازمة كورونا خفضت تلوث الهواء بنسبة 45%

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن العالم استفاد من أزمة كورونا، حيث أن التقليل من الأنشطة، يساعد في تقليل غازات الاحتباس الحراري والتلوث، مستدركةً: "لكن هذه ليست رسالة البيئة في مصر والعالم، فالحفاظ على البيئة لا يستلزمها وقف التنمية، فهناك أنماط من التنمية تضع في اعتباراتها المعايير البيئية، وأخرى تحافظ على الموارد الطبيعية مثل الماء والطاقة والتربة".

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدم برنامج "مانشيت"، عبر شاشة اكسترا نيوز، أنه عندما يتم الالتزام بهذه المعايير، فإن هذا الأمر، يساعد على استدامة التنمية، أي أن التنمية في هذه الحالة، لم تنقص من حق الأجيال القادمة في التمتع بموارد البيئة الطبيعية.

وتابعت وزيرة البيئة، أن فترة الإغلاق الجزئي في مصر تسببت في قلة تلوث الهواء، بنسبة 45% و75% لنسبة الضوضاء، كما استفاد الباحثون والمسؤولون عن البيئة، في القيام بعمليات تنظيف قاع البحر الأحمر، بمساعدة جمعيات المجتمع المدني ومحافظة البحر الأحمر والغواصين وغرف الغوص، حيث جرى استخراج كميات كبيرة من المخلفات والبلاستيك، كما جرى رصد أنواع من الكائنات البحرية والنباتات النادرة في بعض المحميات.