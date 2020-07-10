وزيرة البيئة عن مشاكل المخلفات: دورنا نخطط ونراقب.. والتنفيذ للمحافظين

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أبرز المشاكل التي تتلقاها الوزارة خلال الفترة الماضية، وهي مشكلة المخلفات وتراكمها، لافتة إلى أن دور الوزارة تنظيمي وتخطيطي ورقابي، بينما التنفيذ يقع على عاتق المحافظين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وأضافت "ياسمين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مشكلات تلوث الشواطئ أو المخلفات أو انبعاثات المصانع من أكثر المشكلات التي تتلقاها الوزارة، ويجري التنسيق مع الأجهزة المعنية خاصة المحافظات.

وأشارت إلى أنه جرى ربط أكثر من 136 مصنعا بـ1500 مدخنة، مع الشبكة الخاصة بالانبعاثات الصناعية: "مش محتاجة أنزل المصنع أشرف عليه لما يجيلي الشكوى، لأن عندي كله ظاهر أمام الكمبيوتر، أستطيع من خلالها لو حصل دخان بكلم المصنع يوقف المدخنة حتى يجري حلها".