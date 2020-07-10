وزيرة البيئة: تأمين عبور 4 ملايين طائر مهاجر لمصر بشكل آمن "مش رفاهية"

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن مشروع مصر للطيور المهاجرة، قائلة إنها فخورة بكل العاملين بالمشروع، لافتة إلى أنه جرى رصد والحفاظ على رحلة الطيور المهاجرة خلال عبورهم مصر تحديدا عند منطقة جبل الزيت بالسويس وشرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأضافت "ياسمين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن سبب فوز المشروع المصري للطيور المهاجرة من ضمن 3 آلاف مشروع، وتنافست مع 180 دولة، يرجع لسببين الأول تخصيص طبيب بيطري لمراقبة الطيور ومعالجة المصابين منها، مؤكدة أن هذه الطيور مهمة جدا في التنوع البيولوجي.

وأشارت إلى أن السبب الثاني يرجع إلى أن تلك الطيور واجهت في وقت سابق محطات الرياح والتي كانت تصطدم بها ما يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر، فجرى التنسيق مع وزارة الكهرباء لغلق المحطات بشكل جزئي وقت موسم الهجرة، كما تم إجراء تدريب للمجتمع المحلي ليعبر 4 ملايين طائر بشكل آمن في الخريف والشتاء والربيع، "حفاظنا على الطيور المهاجرة مش رفاهية".