ياسمين فؤاد: وضعنا خطة للتعامل مع التغيرات البيئية بسبب كورونا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم وضع خطة في شهر مارس الماضي للتعامل مع التغيرات البيئية التي حدثت نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشملت الخطة 4 محاور منها محور التعامل مع المخلفات الطبية الناتجة من المستشفيات والعيادات الطبية وكيفية التخلص منها، والقمامة وكيفية التعامل معها، التوعية، والسيطرة على تلوث الهواء.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr، أنه تم العمل على هذه المحاور مع مختلف الوزارات سواء وزارة الصحة والتعليم العالي بدأء من التفتيش والمرور على أكثر من 2500 منشأة طبية على مستوى الجمهورية، وإطلاق موقع الكتروني لرصد جمع الفنايات الطبية ومواقع الإلقاء فيها وهذا جزء هام لأن كمية النفايات الطبية كانت كثيرة جدا.

وتابعت، أن دور وزارة البيئة كان يتمثل في وضع الاشترطات والمراقبة والتفتيش وتقديم الدعم الفني بالمعدات والعاملين بجانب التوعية، وتم عمل الأدلة الإرشادية الخاصة بكيفية التخلص من مهمات الوقاية الشخصية وخاصة أن هذه المهمات أصبحت إجبارية وذلك من خلال تطهيرها بالكحول وتقطيعها والتخلص منها وذلك منعا لانتشار الأمراض وإعادة استخدامها مرة أخري بطريقة غير صحيحة.