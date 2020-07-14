أخصائية جراحة ثدي: لم نتوقف عن علاج الحالات حتى أثناء جائحة كورونا

قالت الدكتورة سارة زيتون أخصائية جراحة الثدي، إن مركز أورام دار السلام "هرمل"، بدأ في شهر يوليو الماضي، بناء على توجيهات من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية، وتقديم كل سبل الرعاية لأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أنه تم استقبال أكثر من 6 آلاف حالة.

وأضافت زيتون، خلال لقاءها مع فضائية إكسترا نيوز، أن عدد الحالات التي تم تشخيصها حتى الآن، نحو 10% فقط، والذين ثبتوا فعليا إصابتهم بمرض سرطان الثدي، والمرور بالمراحل التشخيصية كاملة، وتم عرضهم على لجان طبية للعلاج.

وتابعت: أنه يتم معالجة حالة بحالة، وهناك حالات تخطت ثلثي المراحل العلاجية الخاصة بهم، والجراحات والكيماوي لم يتوقفوا خلال الفترة الماضية، واستمرينا في علاج الحالات حتى أثناء جائحة فيروس كورونا، وتم عمل 40 حالة جراحية، ومثلها في العلاج الكيماوي.