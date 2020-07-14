النيابة للمحكمة: ممدوح حمزة سافر لإنجلترا ولم يعد

تسلمت محكمة جنايات أمن الدولة، اليوم، كتابًا من النيابة العامة واردا من مصلحة الجوازات، يفيد بسفر المتهم ممدوح حمزة إلى إنجلترا، عبر مطار القاهرة، ولم يستدل له على عودة.

ويأتي ذلك في سادس جلسات محاكمة المتهم في القضية التي يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وبث أخبار كاذبة.

يُشار إلى أن المحكمة قررت، يوم 6 يوليو، إدراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ومن ارتكاب جرائم التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي على "تويتر" شبكة المعلومات ومقاومة السلطات ومقاومتها أثناء نأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.