عضو "استشارية كورونا": نهدف لتقديم حلول علمية لـ"كوفيد 19"

قال الدكتور سامح سرور، عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان، وعضو المجموعة الاستشارية لكورونا المستجد "كوفيد 19"، إن المجموعة تضم خبراء متخصيصين في مختلف المجالات الزراعية الاقتصادية والسياسية والعلمية.

وأوضح سرور في حديثه لـ "الوطن"، أن الاختيار في اللجنة جاء من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعدد من العضاء المسجلين بها، نظرا لكونا عضوا باتحادات الأكاديميات العلمية للعلوم على مستوى العالم، من خلال المجالس النوعية، موضحا أن مصر تسير بخطى إيجابية في مسيرة البحث العلمي وأبحاث التي تجرى وتتعلق بكورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا أن الهدف منها يتمثل في تخطي الأزمات الناتجة عن كورونا وإيجاد حلول لمشاكلها.

وتابع، أن مهام المجموعة الاستشارية لفيروس "كوفيد 19"، يتمثل في إنها لجنة استشارية لاتحادات هيئات العلوم لتقديم الحلول لمختلف المشاكل وفقا لأسس علمية، فضلا عن التعاون بين القطاعات المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تشجيع اتحادات أكاديمات العلوم على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالتطعيمات التي يأخذها المصريين في الصغر للوقاية من بعض الأمراض كالسل والحصبة والملاريا، أوضح سرور، أن هناك نظريات ودراسات كثيرة تجرى حاليا للتاكد من فعالية تلك التطعيمات في مواجهة كورونا فيروس "كوفيد 19"، موضحا أن أي استنتاجات يتم طرحها يجب أن تكون ناتجة عن دراسات وأبحاث وليست تكهنات، مشيرا إلى أن أكاديمية البحث العلمي طرحت عددا من الأبحاث لدراستها والتأكد من جدية وفاعلية الأدوية المطروحة بها على "كوفيد 19".

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختار ثلاثة من أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية لعضوية المجموعة الاستشارية لفيروس "COVID- 19".

والأساتذة المنضمون هم: "يمن الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية والأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، وعبدالمجيد قاسم عضو مجلس البحوث الطبية والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، وسامح سرور عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي والأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان لعضوية المجموعة الاستشارية"، مشيرا إلى تشكيل اتحاد أكاديميات العلوم في العالم بتشكيل مجموعة استشارية من الخبراء في عدة مجالات تهدف إلى تقديم المشورة المبنية على دلائل علمية للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن هذه المجموعة المكونة من ستين من العلماء المرموقين حول العالم كل في تخصصه تمثل منتدي لتبادل المعلومات، وتعظيم التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجائحة، والتغلب على آثارها.

ومن جهته، أشار محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن ترشح أعضائها المتميزين لعضوية اللجان الدولية يهدف إلى أن نكون جزء من صنع القرار العالمي، وكذلك تسليط الضوء على جهود مصر في مجال التعليم والبحث العلمى، موضحا أن تطبيق الأكاديمية للمعايير العلمية العالمية في اختيار المرشحين أدى إلى نجاح مصر في الانضمام لعضوية معظم اللجان الدولية والاتحادات العلمية، ومشاركة أعضاء المجالس النوعية بالأكاديمية في مثل هذه المنتديات الدولية، والذي يأتي في إطار الدور الإقليمي والدولي الذي تقوم به الأكاديمية، وجهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والأكاديمية المبذولة على كل الأصعدة من أجل مكافحة وباء كورونا المستجد.

ولفت إلى تنوع جهود الأكاديمية ما بين تمويل مشروعات بحثية بصورة عاجلة لمعاونة الدولة في مجابهة جائحة "COVID- 19" وإعداد دراسات استراتيجية عن الأولويات والاستعدادات لمرحلة ما بعد كورونا، ومشاركة المجتمع الدولي في هذه الجهود والشراكة في تنفيذ مشروعات دولية، مؤكدا على أن تشكيل هذه المجموعة الاستشارية الدولية يعكس اهتمام العالم باتخاذ القرارات بناء على الأدلة العلمية، وإرساء للدور الذي يلعبه العلم في حياتنا والمستوى العلمي المرموق للعلماء المصريين.