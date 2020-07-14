جولات ميدانية لـ"الحرية المصري" لحث المواطنين على المشاركة بـ"الشيوخ"

أكد حمدي المسعودي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصري، أن الحزب بدأ جولات ميدانية في المحافظات بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة باعتبارها حق دستوري لا يجب عليه التنازل عنه.

وقال المسعودي لـ"الوطن"، إن أمانات الحزب تستعد لعقد ندوات تثقيفية حول أهمية المشاركة في الانتخابات، وحث الناس على الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم بكل حرية باعتبارها واجب وطني يجب تأديته.

وتابع أن كل أمانات الحزب لديها خطة لانتخابات مجلس الشيوخ من خلال تدشين حملات لدعم التحالف الانتخابي؛ الذي يشارك فيه الحزب مع الأحزاب الأخرى بجانب التوعية التي ستقوم بها كل أمانة على مستوى المحافظات للتثقيف والتوعية السياسية.

وأشار إلى أن الحزب سيشكل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية ومراقبتها والعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وتيسيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تذليل أي عقبات تحول دون مشاركتهم.