"الغد": نحشد الناخبين لانتخابات "الشيوخ" للخروج بمشهد يليق بمصر

أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الحزب في المحافظات بدأ حملات لحث الناخبين على المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة والحرص على استخدام حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.

وأضاف موسى لـ"الوطن" أن أمانات الحزب في كل المحافظات يضعون على رأس أولويتهم توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والظهور بمارثون انتخابي يليق بصورة مصر أمام العالم.

وتابع أن حملات الحزب التوعوية تشمل شرح للمواطنين بكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقت النزول للمشاركة في العملية الانتخابية وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على ارتداء الكمامات داخل وخارج اللجان الانتخابية.

وأشار موسى إلى أن المرحلة المقبلة تحدي للقوى السياسية في حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات حتى يكون هناك إقبال كبير من الناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية.