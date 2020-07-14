"الوفد": نشارك في قائمة "الشيوخ".. ونحسم عدد مرشحي الفردي هذا الأسبوع

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب يعمل حاليا على فرز جميع طلبات الترشح التي تقدمت بها لجان الحزب بالمحافظات من خلال لجنة مشكلة من نواب رئيس الحزب لانتقاء أفضل مرشحين من بينها للدفع بهم في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية.

وقال أبوشقة لـ "الوطن"، إنه حين ننتهي من فرز طلبات الترشح سيتم إعلان أسماء المرشحين والتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال هذا الأسبوع، منوها إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات على كل المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الحزب يستهدف الفوز بأكثر من 50 مقعدا في انتخابات مجلس الشيوخ، وينسق مع جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية سواء على القائمة أو المقاعد الفردية ولن يسعى لمصالح حزبية ضيقة وهدفه إعلاء المصلحة العليا وإفراز مجلس شيوخ يستطيع تأدية دوره على أكمل وجه من خلال نواب يتناسبون مع طبيعة عمله الاستشارية.

وتابع أبوشقة أن مفاوضات الحزب بشأن حصته في القائمة الموحدة التي تضم 15 حزبا برعاية حزب مستقبل وطن لم تنته بعد، وحتى الآن حزب الوفد مشارك في القائمة ولا يوجد أي نية للانسحاب منها.