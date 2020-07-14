وهدان: "الوفد" لا ينظر للكم بانتخابات الشيوخ وهدفه مصلحة الوطن

أكد النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب ينسق في انتخابات مجلس الشيوخ مع أحزاب القائمة الموحدة، ويعمل حاليا على سرعة الانتهاء من تحديد ترشيحاته سواء التي سيدفع بها في القائمة أو على المقاعد الفردية في كل الدوائر الانتخابية بمختلف المحافظات.

وقال وهدان لـ"الوطن"، إن هناك اجتماعات مستمرة داخل الحزب حول ملف الانتخابات وحريصون على تقديم أفضل العناصر الوفدية من ذوي الكفاءة والخبرة والتخصص والعمل السياسي في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف أن حزب الوفد سيشارك في القائمة الموحدة في انتخابات الشيوخ ويهدف لتماسك الحبهة السياسية وإعلاء مصلحة الوطن، ولا يبحث عن مصالح ضيقة ومستعدون بقوة لكل الاستحقاقات الانتخابية منذ فترة من خلال كوادر وقيادات مدربة مؤهلة على أعلى مستوى.

وتابع أن الحزب انطلاقا من المسؤولية الوطنية في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن لا يسعى للكم بقدر ما يهمه إعلاء المصلحة العليا لا المصلحة الخزبية أو الشخصية.