رئيس التجمع: ننسق مع كل الأحزاب عدا "الدينية".. ونتطلع لبناء دولة حديثة

قال النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحزب في تواصل مستمر مع أماناته في المحافظات لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، لتحديد المرشحين في الدوائر الفردية تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات الأسبوع الجاري.

وأضاف عبدالعال في حواره مع "الوطن"، أن الحزب كان يستهدف المنافسة على جميع المقاعد الفردية في الانتخابات، إلا أنه في ظل الإمكانيات المادية، سيدفع مبدئيًا بأكثر من 30 مرشحًا، إلى جانب 3 مرشحين في القائمة الموحدة، والتنسيق مع الأحزاب الأخرى في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس التجمع، إن الحزب يؤمن بأن دوره في المجالس النيابية يكمن في التأثير وليس العدد، ونريد أن تنتج الانتخابات مجلسًا تشارك فيها جميع القوى الوطنية، ويكون دورها إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية بما يساعد على تحقيق التقدم الاقتصادي الذي نتطلع إليه، وبناء الدولة المدنية الحديثة.

وإلى نص الحوار:

* كيف يستعد حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ؟

- الحزب من البداية موقفه واضح وهو المشاركة في الانتخابات سواء على نظام القائمة أو على المقاعد الفردية، ونحن حريصون في ظل انتشار فيروس كورونا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، ونتواصل باستمرار مع أمانات المحافظات عبر وسائل التواصل الإلكتروني "أون لاين"، لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالعملية الانتخابية، ولتحديد المرشحين في الدوائر الفردية تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأسبوع الجاري.

* ما هو عدد المرشحين الذين سيدفع بهم الحزب على المقاعد الفردية؟

- الحزب يستهدف المنافسة على جميع المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية، إلا أنه في ظل الإمكانيات المادية الحالية، سندفع مبدئيًا بحوالي 30 مرشحًا في الانتخابات سيجري اختيارهم من قبل اللجنة الانتخابية بالحزب، وفق معايير جرى تحديدها مسبقًا يجب توافرها في مرشح الحزب منها حسن السمعة، وأن يكون ذو شعبية وثقل في دائرته ولديه القدرة على العمل السياسي، ويمتلك الأدوات التي تمكنه من أداء دوره البرلماني.

* هل ينسق التجمع مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات على المقاعد الفردية؟

- الحزب لا يمانع في التنسيق مع جميع القوى السياسية والتعاون معها سواء في انتخابات أو مواقف أو قضايا وطنية، ما عدا تيار الإسلام السياسي، وبالفعل يشارك التجمع مع 15 حزبًا في القائمة الوطنية الموحدة التي يقودها حزب "مستقبل وطن" لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وجرى تحديد 3 مقاعد للتجمع في هذه القائمة سندفع من خلالهم بأمينة النقاش وعمرو عزت وأحمد شعبان، وننسق مع أحزاب هذه القائمة في جميع الدوائر الفردية على مستوى الجمهورية.

قوة الحزب في تأثيره وليس عدد مقاعده.. ونركز في إعداد كوادر لانتخابات "النواب والمحليان"

* هل هناك أي مفاوضات مع الأحزاب الأخرى لزيادة حصة التجمع في القائمة الموحدة؟

- حصة الحزب حددت بـ3 مقاعد في القائمة الموحدة وأرسلنا أسماء مرشحي الحزب ونركز حاليا على الانتهاء من فرز طلبات الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية لانتقاء أفضل العناصر التي تنطبق عليها الشروط التي أقرها القانون للدفع بهم في الانتخابات بالتنسيق مع القوى الوطنية، ونرى دائمًا أن قوة الحزب ودوره في المجالس النيابية يكمن في التأثير وليس العدد.

دور البرلمان المقبل هو تسريع «النقلة الاقتصادية» وبناء الدولة المدنية الحديثة

* ما هي أهداف حزب التجمع من المنظومة التشريعية المقبلة؟

- نريد أن تنتج الانتخابات البرلمانية مجالس نيابية تشارك فيها جميع القوى الوطنية ويكون دورها في تسريع إنجاز متطلبات هذه المرحلة الانتقالية عن طريق البرلمان، بما يساعد على النقلة الاقتصادية التي نتطلع إليها، وبناء الدولة المدنية الحديثة وفتح الطريق لمصر أمام القرن الحادي والعشرين.

* ما هي أولويات الحزب خلال الفترة المقبلة؟

- رغم مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ إلا أنه يركز بشكل كبير على انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية، ويعد كوادره ويأهلهم لخوض هذه المنافسة في كل المحافظات، ويضع الشباب على رأس أولوياته، ولدينا اتحاد شباب التجمع به كوادر تتولى مناصب قيادية داخل الحزب الذي تأسس على أكتاف الشباب، ونسعى لتدريبهم المستمر على العمل السياسي كي يكونوا مؤهلين لخوض أي استحقاقات انتخابية، ليكون من بينهم نواب يستطيعون خدمة الوطن وتحقيق برنامج الحزب وطموحات المواطنين.

* ما هو برنامج الحزب الذي يسعى لتنفيذه؟

- الحزب لديه برنامج يجري تحديثه مع المستجدات على الساحة السياسية ويسعى لتحقيقه على أرض الواقع أو ترجمته من خلال نواب الحزب في المجالس المنتخبة في القوانين والتشريعات في كل المجالات، ونستهدف الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين سواء في التعليم أو الصحة أو السكن بجانب الحفاظ على دور الدولة في الاقتصاد وتقوية مؤسساتها وتطويرها والتصدي للفساد ومحاصرته.

* هل يسعى حزب التجمع لقيادة المعارضة داخل المجالس النيابية؟

- الحزب موقفه واضح منذ البداية وهو مساندة الدولة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تماسك وحدة البلاد وتقوية مؤسساتها المختلفة، ولكن لا نؤيد فى المطلق ولا نعارض دون تقديم البديل، فنحن نساند أو نعارض وفق ما يصب في صالح الدولة والمواطنين.

اليسار يحتاج الآن لتحالف اجتماعي أكثر منه حزبي لتجاوز الخلافات

* لماذا لم تتحالف أحزاب اليسار لخوض الانتخابات المرتقبة؟

- الحزب لديه فكر أوسع لتحالف يساري بحيث يبدأ بتحالف اجتماعي قبل أن يكون حزبي، لتجاوز الخلافات والتركيز على الأهداف المشتركة والعمل عليها، وبعد ذلك يمكن الانتقال به لتحالف سياسي، لأن كل التجارب السابقة أكدت أن التحالفات الناتجة عن الاجتماعات المشتركة لم يكتب لها الاستمرار، خاصة أن البعض يطرح نفسه بما يتجاوز قوته الحقيقية على الأرض، والأفضل أن نسعى لتحالف يساري ينطلق من العمل الاجتماعي.