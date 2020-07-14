جامعة الزقازيق تتقدم 31 مركزا في تصنيف "ليدن" العالمي

أعلن دكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، تحقيق تميزاً جديداً على المستوى الدولي في مجال النشر العلمي، بتقدم الجامعة بمعدل 31 مركزاً مقارنة بالعام السابق في تصنيف "ليدن الهولندي للجامعات لعام 2020".

وحصلت الجامعة على المركز 804 عالمياً ضمن 1175 جامعة على مستوى العالم، والمركز الخامس مصرياً ضمن 7 جامعات مصرية ظهرت في التصنيف.

ومن جانبها، أكدت دكتور ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، سعي الجامعة المستمر لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي بمختلف المجالات والتخصصات، في إطار استراتيجية الجامعة للمشاركة بخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، قال دكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، إن تصنيف ليدن الهولندي للجامعات يقدم مؤشرات ببليومترية متقدمة تساعد في استكشاف أداء الجامعات من زوايا مختلفة ومتعددة.