سائحون بالغردقة يشيدون بالإجراءات الوقائية في مصر ويدعون لزيارتها

أشاد سائحون أجانب من مختلف الجنسيات الأوربية، بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي قررتها الحكومة المصرية، منذ أن وطأت قدمهم مطار الغردقة الدولي، وأثناء انهاء إجراءات الوصول بالمطار، ثم الإجراءات المتبعة لدى وصولهم للفنادق، من تعقيم وتطهير، والحفاظ على التباعد والمسافات الآمنة، وقياس درجات الحرارة، كل بصورة منتظمة.

وأشادت الكساندرا alexandra سائحة من بيلا روسيا من داخل فندق سياحى بالغردقة، بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة منذ وصولها مطار الغردقة، وداخل فندق الإقامة، مؤكدة أنها إجراءات وقائية عالية، لم تشهدها في أي مطار أو أي دولة من قبل.

وعبرت سائحة من بيلا روسيا تقيم بفنادق الغردقة أرينا Arena، عن سعادتها بقرار عودة حركة الطيران، وعودتها لزيارة الغردقة للمرة الثالثة على التوالي، وأكدت أنها ستدعو أصدقائها لزيارة مصر بعد الإجراءات الاحترازية التى شهدتها، واصفة أياها بأنها عالية وآمنة جدا.

وكشف محمد الدفراوي مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة في تصريح لـ"الوطن"، أن عودة السياحة الخارجية، أنعشت الفنادق، تزامنا مع عودة حركة الطيران، لافتا إلى فنادق الغردقة، استقبلت العديد من السائحين الأجانب من دول بيلا روسيا وأوكرانيا وسويسرا، حيث بلغت نسبة الأشغال 47% من النسبة المقررة، طبقا للسلامة الصحية المعتمدة، لإعادة التشغيل بنسبة 50%، طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منذ دخول السائح للفندق، والحفاظ علي المسافات الآمنة، والعمل بنظام البوفيه المغلق، بالإضافة إلى تخصيص طاقم طبى لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء، مع التنبيه عليهم بالإبلاغ عن أي مشكلة صحية، أو أي أعراض طارئة، وتخصيص دور كامل بالفندق للعزل في حالة إصابة أحد من النزلاء، مؤكدا أنه لم اي تسجل حالة إصابة بكورونا حتى الآن.

كانت فنادق الغردقة، استقبلت المئات من السائحين، من عدة دول من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر، على متن عدد من رحلات الطيران، منذ مطلع شهر يوليو الجاري، تزامنا مع قرار الدولة، بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.