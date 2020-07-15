حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بعرض الصفات الإيجابية والسلبية لكل برج من خلال تاريخ ميلاد الشخص، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بالتحضير لعمل مهم، فقط راجع حساباتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدعم علاقاتك وتمنحك طاقةً وتؤثر فيمن حولك وتكون قدوة للكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمدانك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرةً على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر قد يجعلك مشوشا وتميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم بعدم إهمال أي عارض صحي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في برجك يشحذان موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزلك العاشر وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد يتسبب لك الفلكي في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع البعض، اصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات؛ الشمس وعطارد في وضع داعم مما يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تدفعك للاهتمام بأقوالك وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات؛ تستطيع اليوم أن تتقدم بحب وتصلح علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمدك بالحماس ويدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يساعدك على إصلاح علاقاتك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك، ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك من أي تدخل وأن تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل علاقات العمل يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في وضع داعم، فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.