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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 14 يوليو 2020
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

مولود برج الجدي منضبط وصبور، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل وقد تصلح علاقتك بالبعض.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل وقد تصلح علاقتك بالبعض.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.