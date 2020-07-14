موزة وصهر أردوغان يأخذان نصيبهما من أراضي قناة إسطنبول

بعد تحويل الأراضي التي اشترتها الشيخة موزة والدة أمير قطر وبلغ قدرها 44 فدانًا، على طريق قناة إسطنبول على أنّها أراض زراعية، إلى منطقة للسياحة والتجارة، لحق بها صهر أردوغان براق البيراق وأخذ حظه من الأراضي التي باعتها حكومة العدالة والتنمية للمقربين للحكومة، على أنّها أراض زراعية، وتحوّلت أراضي البيراق إلى منطقة سكنية تجارية.

وفي حين استمرار المناقشات بشأن مشروع قناة إسطنبول التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2011، بأنّها "مشروع جنوني"، فأعمال التطوير للمدينة الجديدة التي سيتم بناؤها حول القناة ما زالت مستمرة.

ففي المخطط الجديدة الذى أعدته وزارة البيئة والتحضر، جرى الكشف عن أنّ الأراضي التي اشترتها الشيخة موزة والده أمير قطر، تحوّلت إلى منطقة إنشاء "منطقة سياحية وتجارية".

ووفقا للخبر الذي نشرته هازال أوجاك من صحيفة جمهوريت، فالأراضي التي اشتراها وزير الخزانة والمالية وصهر أردوغان برات البيراق، سيتم تحويلها لمنطقة سكنية وتجارية، ضمن خطط الوزارة لتطوير المنطقة.

عجز الحساب الجاري في تركيا 3 مليارات و764 مليون دولار

أعلن البنك المركزي التركي، بيانات مدفوعات فترة مايو 2020، ووفقا لهذه البيانات أظهر الحساب الجاري عجزا قدره 3.674 مليون دولار في مايو الماضي، في حين أنّه في الفترة ذاتها من العام السابق، أعطى فائضا بقيمة 1.071 مليون دولار أمريكي.

وبذلك يكون عجز الحساب الجاري لمدة 12 شهرا، وصل إلى 8.244 مليون دولار أمريكي.

وارتفع عجز التجارة الخارجية في جدول ميزان المدفوعات بقيمة 2.389 مليون دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

وحقق الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة فائضا قدره 4345 مليون دولار أمريكي في مايو من العام السابق، بينما سجل عجزا قدره 1،847 مليون دولار أمريكي هذا العام في مايو 2020.

وفيما يتعلق بصافي الدخل من بند إيرادات الاستثمار، انخفضت التدفقات الخارجة بمقدار 399 مليون دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق ليصل إلى 920 مليون دولار.

تناقص كبير في عدد الأطباء بعد إغلاق المستشفيات العسكرية بتركيا

بعد قرار إغلاق المستشفيات العسكرية عقب محاولة انقلاب 15 يوليو في تركيا، تعاني المستشفيات التركية نقصا في عدد الأطباء بشكل كبير، إذ تناقص عدد الأطباء العسكريين من 2043 ليصل إلى 347 طبيبا، الأمر الذى جعل الجنود في الجيش التركي لا يجدون الأطباء.

وفقًا للخبر الذي كتبه أمين أوزجونول من صحيفة سوزجو التركية، انخفض عدد الأطباء العسكريين الذين أصبحوا خبراء في "جراحة الحروب"، عقب قرار إغلاق المستشفيات في 2016 وتحويل تبعيتهم لوزارة الصحة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة التركية، انخفض عدد الأطباء العسكريين بسبب التقاعد أو الاستقالة، ليصل عددهم إلى 347 طبيبا بعد أن كان 2043 طبيبا، ويشكل هذا العدد 17% فقط من العدد المطلوب.

وكان نائب البرلمان التركي عن العدالة والتنمية بمحافظة غازي عنتاب سعيد كيراز أوغلو، قدم مقترحا للبرلمان بتكليف الأطباء في العمليات العسكرية التي تقودها تركيا خارج حدودها.

حملة اعتقالات للنساء في مدينة ديار بكر التركية

في ساعات الصباح الأولى من اليوم، داهمت قوات الشرطة التركية العديد من المنازل في حملة اعتقالات ضد النساء، بينهم المتحدثة باسم حركة المرأة الحرة عائشة جوكهان.

وجرى اعتقال العديد من النساء، بينهم عائشة جوني، المتحدثة باسم منصة صحفيات Mezopotamya والمحررة بصحيفة Jinnews، وإليف هاران التي تشغل منصب الرئيس المشارك لاتحاد جمعيات التضامن مع عائلات المعتقلين، ووربيعة أتاش عضو جمعية دعم أسر المعتقلين، وبناير شاليك عضو مجلس بلدية باغلار، ودامت أوزكان الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطى بمقاطعة يانى شاهير، وذكيه جولار، وفيجان أتكى، وربيعة أتاش، وروندا بات، وروزاريرن شاتك، وأمينة كايا، وديلان ياقوت.

وكذلك جرت مداهمة العديد من المنازل، لكن لم يكن أصحابها متواجدين بالمنازل، مثل خاتون يلدز رئيس حزب الشعوب الديمقراطي بصور، وبهار أكيابي، وجرى إحضارهم لمديرية أمن المحافظة دون معرفة سبب اعتقالهم حتى الآن.

ارتفاع ضحايا السيول في مدينة ريزا التركية إلى 2

شهدت مدينة ريزا التركية سيول نتيجة للأمطار الغزيرة في شرق منطقة البحر الأسود. بينما ارتفع عدد الضحايا جراء السيول إلى شخصين.

وغرقت شوارع المدينة تحت مياه الأمطار، التي غمرت نحو 50 بناية في منطقة شيالي، وانتقلت فرق مكافحة الكوارث إلى المدينة.

ضرائب جمركية جديدة في طريقها لتركيا

في يونيو الماضي، فرضت الحكومة التركية زيادة على الضريبة الجمركية للمواد المستوردة بنسبة 20%، لمراجعة وإعادة تقييم الضرائب مرة أخرى.

جاء هذا في اجتماع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك برجال الأعمال الأتراك.

ونقل عثمان شوبان أوغلو من صحيفة تركيا، أنّه جرى اتخاذ قرار فيما يتعلق بعمل دراسة بشأن الضرائب الجمركية الإضافية التي جرى فرضها على المنتجات المستوردة والمحدودة الإنتاج في تركيا، والتي تحتل مكانا تحت بند السلع المستخدمة في التصنيع.

وكان قرار الحكومة بفرض ضريبة جمركية إضافية للتقليل من حجم الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية التي تراجعت بتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد التركي.

وفاة اثنين من العاملين بالصحة في تركيا بسبب كورونا

في محافظة كاهرمان ماراش التركية أصيب الطبيب التركي علي أوتشر البالغ من العمر 63 عاما، وموظف الصحة جمال أورتشان البالغ 48 عاما، بفيروس كورونا، وفقد كلاهما حياته نتيجة إصابتهما.

وتلقى أقارب الطبيب علي أوتشان خبر وفاته بعد ساعة واحدة فقط من دفن قريب لهم توفي أيضا في منطقة بازارجيك.

وكان الدكتور علي أستاذا بقسم البيولوجي بقسم الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة إسطنبول شابا، وجاء الدكتور علي ليرافق والده البالغ 80 عاما في المستشفى بمدينة كاهرمان ماراش، الذي كان يعاني من أعراض فيروس كورونا، وبعد أسبوعين شعر ببعض التعب وأجرى مسحة وجاءت النتيجة إيجابية، ليفقد حياته السبت الماضي في مستشفى نجيب فاضل بمدينة كاهرمان ماراش.