أول تعليق من عالم مصري بعد اختياره عضوا بـ"الاستشارية الدولية لكورونا"

قال الدكتور سامح سرور أحد العلماء المنضمين للجنة الاستشارية الدولية لفيروس كورونا المستجد، إن اللجنة ستبحث عدة أمور، منها تأثير الأزمة على الاقتصاد والتعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وغيرها، بالإضافة إلى التخصص الطبي الخاص بالمرض.

وأضاف سرور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أن هناك التخصصات الزراعية والنقل والمواصلات والصحة العامة والطب والصناعة والمياه، حيث سيتم دراسة تأثير الأزمة على كل هذه القطاعات.

وتابع أن العالم يواجه أزمة لم يواجهها من قبل، وهو ما يتطلب التعاون وتضافر الجهود، لإيجاد حلول متكاملة، وتتوائم مع مختلف دول العالم، ويتم تكوين مجموعات إقليمية تواجه التحديات، متوقعًا أن هذه اللجنة، تهدف إلى وجود بيت خبرة لكي تفيد التوصيات التي ستصدر عنها متخذي القرار حول العالم، على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.