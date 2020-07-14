إطلاق اسم أم كلثوم على شارع بإسرائيل.. ومتابعون: "اعملوا 6 أكتوبر"

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن لجنة تسمية الشوارع في حيفا، قررت إطلاق اسم كوكب الشرق أم كلثوم، على أحد شوارع المدينة.

وكتب أدرعي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شارع أم كلثوم في حيفا، مدينة السّحر والتعايش، قرّرت لجنة تسمية الشوارع في حيفا، تسمية شارع في المدينة على اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تأكيدًا على التعايش والحياة المشتركة الّتي يعيشها المواطنون العرب واليهود في حيفا، فهي المدينة الّتي لا تعرف العنصرية، في دولةٍ تحفظ المساواة والسلام بين مواطنيها".

وهاجم متابعون على موقع التواصل الاجتماعي منشور أدرعي، وقالت إحدى المتابعات: "تعايش سلمي ايه، أكثر أهل حيفا، وقرى حيفا، هجرتوهم وسكنوا مستوطنين مكانهم، إلا بعض الناس الي معكم، أين السلام الذي تدعونه، سلام على مزاجكم الله يخلصنا منكم عن قريب، بجاه المصطفى الحبيب". وقالت أخرى: "لو السيدة أم كلثوم عايشة كانت انتحرت".

وقال آخر: "مش مشكله عادي أرضنا وشوارعنا ولا بد في يوم هاترجعلنا".

أما حساب يحمل اسم هاجر محمد فقالت: "لو أم كلثوم كانت عايشة، كانت خنقتك بالمنديل اللى كان دايما ف أيدها".

وقال حساب آخر: "اعمل شارع وسميه ٦ أكتوبر، والله هيبقى حلو، عندنا منه كتير هنا".