اللواء هشام الحلبي: مناورة "حسم 2020" تدعونا للفخر بالجيش المصري

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المبادرة حسم 2020 بها العديد من نقاط التميز، أهمها الفتح الاستراتيجي بأعداد كبيرة من القوات، إلى جانب استمرارها لفترة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المناورة حسم 2020 شهدت استخدام عالي وكثيف للذخيرة الحية في مختلف مراحل التدريب.

وأضاف أن المناورة تخللتها عملية برمائية، للتدريب على مواجهة عدائيات تقليدية وغير تقليدية والدمج بينهم برًا وبحرًا، رغم أن هناك اختلاف بين الاثنين، ولكل منهما تدريب وذخيرة خاصة.

وقال اللواء هشام الحلبي، إن "حسم 2020" شهدت العديد من التدريبات المعقدة التي لا تقدر عليها كل الجيوش، مؤكدا أنها احتاجت فترة تأهيل كبيرة، لافتا إلى أن المبادرة شهدت مشاركة العديد من الأسلحة الحديثة والمتطورة.

وأوضح أن المناورة شهدت تنسيق عالي بين القوات المشاركة في المناورة، بشكل يدعو للفخر بقواتنا المصرية.