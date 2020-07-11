نشأت الديهي يُشيد بـ "حسم 2020".. ويوجه رسائل للنظام التركي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مناورة حسم 2020 محاكاة ونموذج واضح لتحرك القوات المسلحة حال وجود هجوم على خط الحدود الدولية، كما أن هذه المناورة كان يوم فارق بالنسبة للإعلام، معقبًا: "أول مرة نشرف بحضور مناورة وتدريب حي يشمل جميع الأسلحة بالقوات المسلحة، أنا فخور بقواتنا المسلحة، من يقرأ بخلاف من يرى، ومن يري بخلاف من يشارك"، معربًا عن فخره واعتزازه بما شاهده الخميس الماضي أثناء حضوره بصحبة عدد من الإعلاميين للمناورة حسم 2020، معلقًا: "اكتشفت أننا كنا بنتخيل، وأننا لا نعلم الكثير عن قواتنا المسلحة، ولا نقف على حقيقة جاهزية قواتنا المسلحة ولا نعلم قوة جيشنا".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن المناورة حسم 2020، تضمنت خطة للتعامل في الحروب النظامية أو حرب العصابات مع الميليشيات الإرهابية في أي مكان، والتعامل مع أي تهديد على أي مستوى في أي مكان، فالجيش المصري المصنف التاسع عالميًا بتسليحيه وتدريبه المستمر وجاهزيته القتالية قادر على مواجهة أي تهديد وأي تحديات، معقبًا: "آن لنا أن نطمئن بحق وأن نودع كل حالة ولحظة قلق، من يملك جيش مثل الجيش المصري حرم عليه أن يخاف أو يقلق، لدينا جيش يدعو للفخر والاعتزاز والاطمئنان".

وتابع، أننا لدينا جيش وطني قوي شريف مدرب قادر على حماية مصالحنا وجميع ما يتعلق بالأمن القومي، عارضًا مقطع فيديو للإرهابي الهارب بهجت صابر يحرض أعضاء الجماعة الإرهابية بالتوجه إلى ليبيا للانضمام إلى حكومة الوفاق والميلشيات الإرهابية ومحاربة مصر زاعمًا أن "من لا يذهب إلى ليبا آثم"، مؤكدًا أن بهجت صابر شخص جاهل مقيم في أمريكا يحصل على بدل إعانة بطالة، وهو يؤيد جماعة إرهابية في قلب أمريكا ويدعو ويحرض على القتل، وهو رجل فقد كافة معاني الوطنية.

وتعهد، بترجمة هذه الفيديوهات التي تتضمن تصريحات الإخوان الهاربين في الخارج، وإرسالها للسلطات القضائية الأمريكية على يد محاميين دوليين، معقبًا: "الدولة مستقرة وأركانها ثابتها وهنبدأ نلاحق الإرهابيين قانونيًا، وسيتم تحريك دعاوى قانونية ضدهم في المحاكم الامريكية، هنوجعهم في بقاءهم وفي الفلوس اللي بيشحتوها".

"الديهي" عن تحذير "فوربس" لتركيا: "نحن دعاة سلام محمي بالقوة"

وأوضح أن مجلة فوربس الأمريكية حذرت تركيا من قوة مصر العسكرية، وتقول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مصر تتفوق على جيشك فلا تدخل في مغامرة، "فوربس بتقول لأردوغان بلاش تلعب بالنار، وبلاش تلعب مع الأسد، ورغم تحذير فوربس فنحن لسنا دعاة حرب وإنما دعاة سلام محمي بالقوة، فنحن ندير الأمر بحسابات دقيقة، وعاوز أقول للمصريين اطمئنوا أوي ، كل حاجة محسوبة ، ومفيش حاجة متسابة للصدفة".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجنون سلطة لكن لديه خطة قديمة يقوم بتنفيذها على الأرض حاليًا، ومدعوم من جهات دولية من أصحاب المصالح؛ لتفتيت الشرق الأوسط، محذرًا من الاطماع التركية في المنطقة العربية على حساب الدولة الوطنية والقومية العربية، كما ناشد الجامعة العربية أن تنتفض ضد مخطط الشرق الأوسط الكبير الذي ينفذه أردوغان، مشددًا على ان وجود الجامعة العربية نفسه بات في خطر أمام الأطماع التركية

وأكد، أن ثورة 30 يونيو أسقطت مخطط الشرق الأوسط الكبير، مشددًا على أن الامة العربية في خطر داهم، والقضية ليس في وجود شخص رجب طيب أردوغان، وإنما في الأطماع التركية، مشددًا على أنه حال وفاة أردوغان لن تتوقف أطماع أردوغان التوسعية.

الديهي: فشل مفاوضات سد النهضة قنبلة موقوته في وجه العالم أجمع

وعلى جانب أخر، أكد الإعلامي، أن مفاوضات سد النهضة من أجل استقرار العالم أجمع وليس استقرار القرن الإفريقي فقط، ونجاحها المفاوضات هو استقرار للعالم أجمع، وأن قيام إثيوبيا بإجراءات أحادية يهدد الأمن والسلم في المنطقة، وسيعطش مصر والسودان ويدفع ملايين البشر الذين يعانوا من الجوع والعطش للتوجه لأوروبا وأمريكا، بينما اوروبا لم تسطيع تحمل 4.5 مليون سوري، وسقطت حكومات وانهارت دول أمامهم، ما بالكم بـ 260 مليون

وناشد، العالم بالوقوف عند مسئولياته فهناك قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه العالم حال فشل مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن الموضوع ليس مصري سوداني إثيوبي وإنما قد يؤثر على الأمن والسلم الدوليين.