جامعة سوهاج  تطبق معايير الصحة والسلامة بالمدن الجامعية 

واصل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم، جولاته التفقدية التي يجريها لمتابعة تطبيق التدابير الاحترازية المتفق عليها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية للعام الجامعي 2019 / 2020، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، مسؤولي إدارة المدن الجامعية.

وخلال جولته، توجه الدكتور أحمد عزيز إلى مطعم المدينة الجامعية بمقر الجامعة الجديد للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية لضمان سلامة الأغذية المقدمة للطلاب المغتربين، وكذلك مطابقتها لمعايير ومواصفات الصحة و الجودة المنصوص عليها، مشددًا على اللجان الرقابية المتخصصة بضرورة الالتزام بكافة الشروط الصحية والبيئية، ومتابعة كافة مراحل إعداد الوجبات الغذائية حتي وصولها للطلاب بطريقة صحية وآمنة.

كما راجع رئيس الجامعة تاريخ الإنتاج والصلاحية لبعض المواد الغذائية ومعرفة الطرق المستخدمة لتخزينها وحفظها، إضافة إلى متابعة مراحل إعداد الوجبات وتغليفها بطريقة آمنة وتسليمها للطلاب داخل الغرف منعا للتزاحم أو التجمع.

وأشار عزيز إلى الاهتمام الكبير الذي توليه إدارة الجامعة لتوفير بيئة معيشية مناسبة لأبناءها الطلاب داخل المدن الجامعية أثناء تأديتهم الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط لتنفيذ الإجراءات الوقائية على الوجه الأكمل قبل تسكين الطلاب المغتربين، وذلك من خلال متابعة عمليات التطهير والتعقيم المستمرة للغرف ودورات المياه وأيضا داخل المطعم للحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب.

وفي نهاية الجولة، التقى رئيس الجامعة بعدد من الطالبات لمعرفة آرائهم حول الإقامة داخل المدن الجامعية، وتوافر الخدمات الطبية والصحية وكذلك مستوى النظافة وجودة الوجبات الغذائية وطرق تقديمها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.