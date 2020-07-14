الصحة: خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبا عبر تطبيق "صحة مصر" 

أكد المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الإسعاف ستكون متاحة قريبا عبر تطبيق صحة مصر، للمساعدة في الطوارئ، قائلا: إنه سيكون هناك خدمة متاحة على الموبايل، للتعامل في حالات الطوارئ والحوادث.

وأضاف صلاح -خلال لقاء عبر سكايب لبرنامج مساء دي ام سي- الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مليون و450 ألف مواطن، يستفيدون من خدمات تطبيق صحة مصر، موضحا أن تطبيق صحة مصر، سيكون المنصة الأولى لكل خدمات وزارة الصحة.

وأكد أن تطبيق صحة مصر، سيقضي على السوق السوداء والمعلومات المغلوطة والشائعات، وسنضيف وظائف أخرى لتطبيق صحة مصر قريبا، لافتا إلى أنه أدى لتخفيف الضغط على الخط الساخن لوزارة الصحة، موضحا أن عدد بلاغات الإصابة بكورونا تراجع بشكل ملحوظ، خلال الأيام الماضية.

وأوضح أنهم يعملون حاليا على إتاحة كل خدمات وزارة الصحة على تطبيق صحة مصر، مضيفا أنه سيتم إضافة أقرب مراكز أورام وغسيل كلوي وعلاج الأمراض المزمنة، وحجز الكشف في عيادات خارجية، لوزارة الصحة على تطبيق صحة مصر.