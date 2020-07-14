عاجل.. متحدث "الصحة" يؤكد انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا عن أمس

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، اليوم، يؤكد أننا ما زلنا في انحسار، رافضًا ذكر الأعداد، مؤكدًا أن بيان الوزارة، سيتم نشره بعد قليل.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر": "مقدرش أقول أرقام دلوقتي، البيان هينزل كمان شوية، بس عاوز أؤكد أن عدد الإصابات قلت عن أمس، وعدد الوفيات قلت أيضًا عن أمس".

وكانت وزارة الصحة أمس، أعلنت عن أنه تم تسجيل 931 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 77 حالة جديدة.